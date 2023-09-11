Миллиардер заявил, что он будет бороться за Америку и "умрет за нее".

Американский миллиардер и глава компании SpaceX Илон Маск, который снова стал отцом, заявил, что не считает себя предателем из-за ситуации вокруг отключения спутникового интернета Starlink для украинских военных вблизи Крыма.

"Конгресс США не объявлял войну России. Если кто-то и является предателем, то это те, кто называет меня таковым", - написал эпатажный миллиардер в соцсети X (бывший Twitter).

Он также добавил, что является гражданином Соединенных Штатов и имеет только этот паспорт.

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"Что бы ни случилось, я буду бороться за Америку и умру в ней", - подчеркнул Маск

Отключение Starlink в Украине - последние новости

В сентябре ряд СМИ сообщали, что в новой биографии Илона Маска от журналиста Уолтера Айзексона говорится о тайное отключение Starlink у побережья Крыма в момент, когда Украина атаковала подводными дронами российский военно-морской флот. Позже Маск прокомментировал это тем, что он не выключал его во время операции, а отказал Украине в подключении.

В украинской разведке сообщили, что системы Starlink не работали определенное время возле Крыма. "Мы сразу поняли, что просто там нет покрытия", - сказал Кирилл Буданов. Сейчас, по его словам, абсолютно вся линия фронта работает на системах Starlink.

При этом сам Уолтер Айзексон, пишущий биографию миллиардера под названием "Илон Маск", пояснил, что спутниковый интернет Starlink компании SpaceX не покрывал территорию возле оккупированного Крыма, когда Украина хотела провести атаку на Черноморский флот Российской Федерации.

"Они попросили Маска включить его для атаки беспилотника на российский флот. Маск не включил его, потому что он думал, возможно, правильно, что это приведет к большой войне", - написал Айзексон.

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