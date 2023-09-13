Ранее он утверждал, что не хотел быть причастным к эскалации конфликта.

Американский миллиардер Илон Маск изложил новую версию отключения спутниковой связи Starlink вблизи Крыма, из-за чего сорвалась операция украинских военных по атаке на российский флот.

Выступая на технологической конференции All-In Summit предприниматель заявил, что Starlink был выключен в районе Крыма из-за американских санкций против РФ, и включить его без специального разрешения от Белого дома Маск якобы не имел права.

"Причина, по которой Starlink был выключен, на самом деле была в том, что США ввели санкции против России. Они охватывают Крым, и нам не разрешено включать связь", – сказал он.

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При этом Маск еще раз подтвердил, что действительно получил "отчаянные" запросы от украинских официальных лиц с просьбой включить Starlink возле Крыма на время операции.

По словам миллиардера, он включил бы Starlink над полуостровом, несмотря на санкции, если бы ему поступила прямая директива от президента США Джо Байдена.

Скандал с выключением Starlink возле Крыма

Как сообщал УНИАН, на днях стало известно, что в прошлом году Илон Маск сорвал спецоперацию украинских спецслужб, когда те планировали атаковать российский флот в Крыму дронами-камикадзе. Версии случившегося различаются.

По данным CNN, Маск экстренно выключил спутниковую связь Starlink возле Крыма, на которую полагались украинские операторы морских дронов. Якобы он сделал это именно после того, как узнал о планах атаки. Якобы, он боялся, что атака спровоцирует РФ на ядерный удар, а Маск окажется причастным к этому.

Сам Маск утверждает, что Starlink вообще никогда не работал возле Крыма, не говоря о самом полуострове. Поэтому он получил экстренный запрос на включение спутниковой связи в этом районе, когда операция уже началась, но отказался удовлетворить этот запрос.

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