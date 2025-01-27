По словам представителя ОСУВ "Хортица", боевые действия высокой интенсивности также продолжались в городской застройке Часового Яра и Торецка.

Российские оккупанты пытаются прорвать оборону на Краматорском и Торецком направлениях. Об этом сообщил представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин.

По его словам, в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" продолжаются интенсивные бои, противник без успехов пытался штурмовать позиции в Волчанске.

"За прошедшие сутки на Харьковском направлении противник пытался штурмовать наши позиции в Волчанске. Успеха не имел. На Купянском направлении противник также безуспешно проводил наступательные действия в районах Колесниковки, Загрызово, Песчаного и Петропавловки", - отметил военный.

Волошин добавил, что на Лиманском направлении РФ атаковала позиции Сил обороны возле населенных пунктов Копанка, Грековка, Новоегоровка, Колодязи и Ямполовка. По его словам, позиции украинскими войсками не были потеряны.

"На Краматорском и Торецком направлениях российские войска пытались прорвать нашу оборону неподалеку Ступочек, Предтечино, Белой Горы, Крымского и Щербиновки. Боевые действия высокой интенсивности продолжались в городской застройке Часового Яра и Торецка. По Часовому Яру противник совершил 150, а по Торецку - 91 артиллерийский обстрел и один авиаудар КАБом. Активно применял БПЛА различных типов", - подчеркнул спикер.

Военный отметил, что из-за штурмовых действий и огневого воздействия врага некоторые украинские позиции разрушены, а также проводятся мероприятия для недопущения ухудшения тактического положения.

"На Покровском направлении продолжались тяжелые бои в Лисовке, Зеленом, Котлином, Надиевке и Шевченко. Также оккупанты атаковали позиции наших войск неподалеку Водяного Второго, Миролюбовки, Елизаветовки, Луча, Удачного, Успеновки, Дачного и Янтарного. Наши воины держат оборону, уничтожая превосходящие силы врага", - отметил Волошин.

Он подчеркнул, что на Новопавловском направлении российские захватчики при поддержке артиллерии и беспилотников проводили наступательные действия в районах Нового Комара, Разлива и Улаклы.

"Продолжаются бои в Великой Новоселке. По нашим позициям в этом населенном пункте враг совершил почти 30 артобстрелов. Силы обороны продолжают наносить противнику потери в живой силе и технике в ходе напряженных оборонительных боев", - заверил спикер.

Ситуация на фронте - последние новости

Ранее военный эксперт Евгений Дикий озвучил планы РФ после захвата Великой Новоселки, что в Донецкой области. По его словам, сейчас Силы обороны контролируют около 10% населенного пункта.

В то же время представитель пресс-службы 24 ОМБр Андрей Полухин рассказал, что вблизи Часового Яра замечены "ахматовцы" и "вагнеровцы". Он отметил, что это люди, которые учатся штурмовать и брать рубежи. Кроме того, они усиливаются и другими подразделениями.

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