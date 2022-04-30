По мнению Жирохова, если Россия попытается перекинуть силы на территорию Приднестровья, потери будут 50-60%.

Несмотря на то, что Россия очень любит символизм и анонсировала наступление в Украине к майским праздникам, она не сможет высадить десант в Одессе.

Об этом в интервью УНИАН заявил военный историк Михаил Жирохов.

"Морской десант в Одессе я исключаю полностью. Из четырех российских десантных кораблей один был затоплен в Бердянске. Еще один получил такие повреждения, которые не позволят его использовать. Оставшимися кораблями можно высадить максимум тысячу людей, которые будут прижаты к берегу. То есть, они будут уничтожены украинской армией за очень короткое время", - отметил эксперт.

Также по мнению Жирохова, если Россия попытается перекинуть силы на территорию Приднестровья, потери будут 50-60%.

"Что касается Приднестровья, вся армия РФ в ПМР – две тысячи военных. Еще пятнадцать тысяч – приднестровская армия. Однако вооружение, которое у них есть – легкое пехотное и танки. Последние можно пересчитать по пальцам. И, думаю, перекинуть туда оружие россиянам не удастся. Причем они это прекрасно понимают. Если Россия попытается перекинуть силы на территорию Приднестровья, потери будут 50-60%. Ввиду того, что после первого этапа широкомасштабного наступления в Украину потери десантно-воздушных войск РФ колоссальны, они могут даже не найти необходимого количества десантников", - отметил эксперт.

Война в Украине:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что затрудняет эвакуацию мирного населения и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

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