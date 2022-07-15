Ракеты попали по промышленному предприятию и по оживленной улице рядом с ним.

В Днепре от российского обстрела погибли три человека, ранены - 15 человек.

Об этом в своем Telegram сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"У нас "прилеты" в Днепре. Ракеты попали по промышленному предприятию и по оживленной улице рядом с ним. Предварительно, эта российская атака унесла жизни 3-х человек, еще 15 ранены", - написал он.

Он отметил, что масштабы разрушений выясняются.

Об этом сообщил в Facebook работник Днепровского городского совета Иван Васючков.

"Мужчина уже закончил рабочий день и отправился в парк, чтобы вернуться на работу в 5 утра завтра. Не успел туда...", - сообщил он в заметке.

Пуски ракет Х-101 осуществлялись с самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС из северной части Каспийского моря, сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ.

Четыре ракеты были сбиты силами и средствами противовоздушной обороны "Схид".

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Как сообщал УНИАН, около 21:00 в Днепре прогремели взрывы от "прилетов" выпущенных врагом ракет. Заммэра Днепра Михаил Лысенко сообщил, что из-за ракетного удара в городе могут быть перебои с водой.

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