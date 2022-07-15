Атаки по этим городам были осуществлены почти одновременно.

Вечером пятницы, 15 июля, российские оккупанты нанесли удары по Кременчугу на Полтавщине и по городу Днепр.

Как сообщил в 21:12 глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин, в Кременчуге прогремели взрывы.

"Детали позже", - добавил он.

Атака врага произошла после объявления воздушной тревоги, длившейся с 19:51 до 21:27.

Одновременно стало известно о мощных взрывах в Днепре, после которых наблюдали черные облака в небе.

Городской голова Днепра Борис Филатов в 21:10 предупредил жителей: "Не выходим из укрытий". Воздушная тревога в городе и области продолжается.

В сети также появляются кадры пожаров, вспыхнувших после "прилетов". Также опубликовали видео, на котором можно увидеть, как вражеская ракета пролетала над городом.

Как писал УНИАН, 14 июля россияне ударили по центру Винницы крылатыми ракетами "Калибр", запустив их с подводной лодки в акватории Черного моря.

15 июля в городе объявлен траур по погибшим. Жертв-23, среди которых 3 детей. 11-до сих пор остаются в розыске пропавших без вести.

Комментируя вчерашний обстрел центра Винницы спикер Минобороны Александр Мотузяник назвал его "очередным фактом абсолютно доказательного геноцида". Он также отметил, что лишь 30% российских ударов приходятся на военные объекты.

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