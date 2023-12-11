Россия за сутки также потеряла немало бронетехники.

За сутки потери России в Украине увеличились более чем на тысячу оккупантов и вплотную приблизились к новому антирекорду - 340 тысяч.

Ликвидировано еще 1030 противников, и теперь общие потери врага на 11 декабря 2023 года составляют примерно 339 850 захватчиков, сообщил в понедельник утром Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

В Генштабе добавили, что также уничтожено еще 19 танков захватчиков, 31 боевая бронированная машина, шесть артиллерийских систем, 18 дронов оперативно-тактического уровня, 13 единиц автомобильной техники и автоцистерн и шесть единиц спецтехники.

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"Бей оккупанта! Вместе одержим победу! Наша сила - в правде!", - отмечается в сообщении Генштаба.

Идет война в Украине - сегодня это стоит знать

10 декабря генерал-полковник, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сообщил, что оккупационные войска РФ на востоке нашего государства проводят наступательные действия по всей линии фронта.

По его словам, принято решение для сохранения жизней воинов, обеспечения устойчивости украинской обороны и разумного использования боеприпасов.

Наши защитники и защитницы дают достойный отпор врагу, РФ несет колоссальные потери. Напомним, потери врага на 10 декабря 2023 года составили примерно 338 820 оккупантов.

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