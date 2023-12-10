Оперативная ситуация является сложной.

На востоке российские захватнические войска проводят наступательные действия по всей линии фронта. Об этом сообщил генерал-полковник, командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

"Оперативная ситуация на Востоке остается сложной. Враг не прекращает ведение наступательных действий по всему фронту. Вместе с командирами, которые держат оборону на восточном направлении, детально проанализировали обстановку и рассмотрели варианты дальнейших действий", - написал он в своем Telegram-канале.

Он отметил, что были приняты решения для обеспечения устойчивости украинской обороны, сохранения жизней воинов и рационального использования боеприпасов.

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Ситуация на фронте: последние новости

Вечером в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что за сутки на фронте произошло 82 боевых столкновения, обстановка на востоке и юге является напряженной.

На днях в Силах обороны Таврического направления сообщали, что захватчики сосредоточили на Авдеевском направлении около 40 тысяч личного состава.

Также сообщалось, что в начале декабря из-под Бахмута вывели военнослужащих третьей отдельной штурмовой бригады. Они почти год вели там тяжелые бои.

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