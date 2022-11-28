На Волынском, Северском и Полесском направлениях не обнаружены признаки формирования наступательных группировок противника, отметили в Генштабе.

За сутки враг совершил около 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и гражданским объектам страны.

На Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях противник продолжает попытки наступательных действий, об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 18:00.

"Сохраняется угроза нанесения противником ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры в глубине территории Украины. В частности, враг удерживает в готовности авиационную группировку и корабли-носители крылатых ракет", - отмечается в сообщении.

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В Генштабе добавили, что на Волынском, Полесском и Северском направлениях ситуация без существенных изменений, признаки формирования наступательных группировок противника не выявлены.

Отмечается, что на Купянском, Запорожском, Криворожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону ранее занятых рубежей.

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Генштаб ВСУ вечером 28 ноября сообщил, что наши воины ударили по вражескому пункту управления, и было уничтожено до 5 единиц военной техники.

Кроме того, защитники нашей страны в Запорожской области повредили железнодорожный мост, который противники использовали для доставки военной техники и вооружения.

Стоит отметить, что 27 числа советник главы Офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк говорил, что оккупанты не смогут удержать Запорожскую атомную электростанцию.

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