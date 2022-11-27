Украина сможет вернуть контроль над станцией, отметил он.

Российские войска не смогут удержать Запорожскую атомную электростанцию.

По мнению советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, в Кремле рассчитывали, что смогут повторить сценарий оккупации Крыма, когда мировая общественность публично осудила вторжение, однако решила закрыть на это глаза, сказал он в эфире информационного телемарафона.

"Они уйдут оттуда, потому что их линия обороны постепенно начинает отходить к границам Российской Федерации", - заявил он.

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Подоляк отметил, что сейчас даже в МАГАТЭ, где у России есть большое представительство, заявляют, что российская армия должна покинуть станцию.

"Они думали, что сейчас будет такая же ситуация - что они захватят ЗАЭС и какие-то территории, впишут их в конституцию РФ или скажут, что юрисдикция "Росатома" будет распространяться на ЗАЭС, а мир скажет: "Хорошо. Мы это публично не признаем, но в кулуарах скажем: "Ну ладно, будем считать, что это ваше", - добавил он.

"Россия и фактически, и юридически удержать Запорожскую АЭС не сможет. Мы в любом случае будем ее забирать", - добавил Подоляк.

Ситуация на ЗАЭС

Как известно, Запорожская атомная электростанция и город-спутник Энергодар находятся в оккупации с начала марта. Российские захватники периодически обстреливают саму ЗАЭС и окружающую территорию.

В сентябре на станцию прибыли эксперты миссии МАГАТЭ. Ее генеральный директор Рафаэль Гросси предложил Совету безопасности ООН создать там зону безопасности и защиты.

В октября президент Российской Федерации Владимир Путин издал "указ" о присвоении Запорожской АЭС.

23 ноября из-за очередной атаки России по энергосистеме Украины Запорожская АЭС переходила в режим полного блэкаута.

27 ноября президент "Энергоатома" Петр Котин заявил, что захватнические войска могут готовиться к выходу с территории ЗАЭС.

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