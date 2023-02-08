Противник пытается отобрать лучших из тех, кого мобилизуют, но это не значит, что они одержат какие-то победы, отметил эксперт.

Военный эксперт Александр Мусиенко рассказал о формировании элитных подразделений Российской Федерации.

Элитные подразделения России пытаются формировать из тех, кто имеет боевой опыт, об этом эксперт рассказал в эфире информационного телемарафона. "Очень часто у нас говорят, что Россия отправляет на войну хлам, и у них гибнут там худшие. В определенной степени это так, но они потеряли тоже много очень хороших специалистов. Они потеряли много офицеров, подготовленные свои силы, которые годами учились. Сейчас они их доукомплектовывают за счет, в первую очередь, мобилизованных", - сказал Мусиенко.

По его словам, в эти элитные подразделения пытаются отбирать людей преимущественно с опытом военной службы, желательно тех, кто участвовал в чеченских военных кампаниях или был в других "горячих" точках.

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"То есть пытаются отобрать лучших из тех, кого мобилизуют. Вот поэтому речь идет об этих элитных подразделениях, которые они планируют применять. Но вспоминая 2022 год, начиная с 24-го февраля, даже в Киевской области уже достаточно много на подступах к Киеву погибло элитных подразделений. Да, они на них полагаются и рассчитывают, но это не значит, что это те подразделения и силы, которые обязательно одержат какие-то победы", - добавил эксперт.

Война России против Украины - что надо знать сегодня

Как сообщал УНИАН, 5 февраля министр обороны Алексей Резников заявил, что в Украине в феврале ожидают возможного наступления россиян.

6 февраля в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что РФ необходимо два месяца на подготовку новых военных формирований.

Стоит отметить что Россия в Украине уже понесла огромные потери. Иду потери РФ в Украине уже составляют примерно 133190 захватчиков.

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