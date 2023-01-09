Враг пытается забросать наши силы трупами, отметили в Офисе президента.

Руководитель Офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак утверждает, что стратегия российских захватчиков на востоке вполне понятна.

Ермак в Telegram написал, что "они пытаются забросать наши силы трупами ради призрачной цели одержать хоть какую-то победу, чтобы оправдать уже проведенную мобилизацию".

"Но у них не получается - подвиг наших воинов титанический. Соледар, Бахмут и восток сейчас держатся. А тела российских зэков замерзают в полях", - отметил он.

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Как сообщал УНИАН, 8 января президент Владимир Зеленский заявил, что командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский объехал войска, обороняющиеся на подступах к Бахмуту и Соледару Донецкой области.

По информации Зеленского, Сырский на месте организовывал шаги, которые необходимы для укрепления обороны, в частности, по переброске дополнительных подразделений и усилению огня по оккупантам.

По данным главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко, в Бахмуте и Соледаре 8 января от обстрелов российских захватчиков погибли двое гражданских лиц. В результате обстрела в ночь на 8 число в Соледаре погиб один человек.

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