По словам президента, ситуация на передовой за первую неделю года не претерпела существенных изменений.

Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о сегодняшней ситуации на передовой, отметил, что продолжаются тяжелые бои в Луганской и Донецкой областях.

"Ситуация на передовой за первую неделю года не претерпела существенных изменений. Продолжаются тяжелые бои в Луганской и Донецкой областях – каждая горячая точка на этих направлениях хорошо известна. Бахмут держится вопреки всему. И хотя большая часть города разрушена российскими ударами, наши воины отбивают там постоянные попытки россиян наступать. Соледар держится. Хотя там еще больше разрушений и очень тяжело. Нет такого клочка земли возле этих двух городов, на котором бы не отдал свою жизнь оккупант за безумные идеи хозяев российского режима", - сказал глава государства в вечернем видеообращении.

По словам президента, это одно из самых кровавых мест на фронте. Он также сообщил, что сегодня командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский объехал войска, обороняющиеся на подступах к Бахмуту и Соледару, и отметил бойцов наградами за стойкость.

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"На месте организовывал шаги, необходимые для укрепления нашей обороны. В частности, переброска дополнительных подразделений. И усиление огня по оккупантам. Надо понимать, что все наши позиции, все наши действия в обороне взаимосвязаны, и от устойчивости и эффективности действий в каждой точке фронта зависит устойчивость и эффективность действий на фронте в целом", - подчеркнул Зеленский.

Бои за Донбасс – актуальное

В Соледаре Донецкой области продолжаются тяжелые бои, российские пропагандисты заявляли, что город якобы уже не под контролем ВСУ, но Генштаб опроверг эти фейки. Сейчас защитники Украины пытаются выровнять тактическое положение вблизи Соледара.

Также РФ ведет наступление под Бахмутом. Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин не скрывает, что его интересуют природные ресурсы восточного региона, и он готов терять в боях сотни солдат.