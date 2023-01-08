Противники ночью били по относительному тылу, отметили в Донецкой ОВА.

В Соледаре в результате обстрела со стороны российских оккупантов один человек погиб, а один ранен.

Ночью враг вел обстрелы на разных участках линии фронта и бил по относительному тылу, об этом сообщил в Telegram глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"На Горловском направлении 1 человек погиб и 1 человек ранен в Соледаре. Также в громаде повреждены 2 дома в Прасковьевке", - отметил он.

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Кириленко сообщает, что после полуночи враг нанес семь ракетных ударов по Краматорску - повреждено образовательное учреждение, промышленный объект и гаражный кооператив и два - по Константиновке, в промзону. Обошлось без жертв.

""На Донецком направлении наиболее активно россияне стреляли по Кураховской громаде. В Курахово повреждены теплосети, в Кураховке - 3 частные дома, в Волчанке - хозяйственные помещения, в Островском - 2 дома и летняя кухня. В течение ночи продолжались артобстрелы Марьинки, а на утро обстрелу из "Градов" подверглась Авдеевка - никто не пострадал", - сообщил Кириленко.

Он также отметил, что около 20 обстрелов зафиксировано в Торском и Заречном Лиманской громады. По его словам, пострадавших нет, а объемы разрушений устанавливают.

Ситуация в Соледаре - сегодня это надо знать

Сообщалось, что в Соледаре продолжаются тяжелые бои с врагами. Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый сказал, что враг не контролирует город и несет большие потери.

Советник Офиса президента Алексей Арестович говорил, что оккупанты атакуют Соледар, потому что пытаются отрезать город от Бахмута.

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