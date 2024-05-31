Сейчас на этом направлении российские захватчики проводят 11 штурмовых действий, а с начала текущих суток их было 22.

Покровское направление на сегодня остается самым напряженным на фронте. Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ.

"Количество боевых столкновений по всей линии фронта возросло до 62. Самой напряженной ситуация остается на Покровском направлении. Также захватчики пытаются атаковать на Купянском и Северском направлениях", - говорится в сводке.

Кроме того, украинские населенные пункты подвергаются артобстрелам и авиаударам с территории РФ.

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По данным Генштаба, на Харьковском направлении враг активизировался вблизи Липцов. Сейчас там продолжается боестолкновение. С направления Белгорода вражеские войска нанесли удар управляемой авиационной бомбой по Нескучному, из Шебекино захватчики ударили двумя КАБами по Юрченково, а Белый Колодезь подвергся удару тремя КАБами с территории РФ с направлений Протоновки и Шебекино.

Вместе с тем, на Купянском направлении оккупанты нарастили количество боевых столкновений до семи. Три атаки подразделения Сил обороны успешно отбили. Бои продолжаются вблизи Петропавловки и Берестового, а также Новоегоровки при поддержке авиации, где было сброшено два КАБа.

На Лиманском направлении враг попытался штурмовать украинские позиции в районе Тернов, но успеха не имел. Ситуация контролируется.

При этом, не оставляют попыток российские оккупанты продавить украинскую оборону на Северском направлении. С начала суток Силы обороны отбили здесь уже пять атак. Еще три боестолкновения продолжаются в районах Белогоровки, Выемки и Раздоловки.

Кроме того, на Краматорском направлении противник атакует при поддержке авиации. В районе Дружбы нанесен удар 26-ю неуправляемыми авиационными ракетами. В целом, с начала суток на этом направлении произошло уже 5 боевых столкновений. Сейчас одно еще продолжается вблизи Андреевки.

В то же время на Покровском направлении в настоящее время российские оккупанты проводят 11 штурмовых действий. Всего с начала суток их было уже 22. Половину из вражеских атак украинские защитники успешно отбили. Сейчас идут бои вблизи Сокола, Невельского, Нетайлово и Евгеновки. В то же время, ударам десятью российскими КАБами подверглись Воздвиженка и Александрополь.

Также, на Кураховском направлении количество штурмовых действий агрессора возросло до четырех. Две атаки украинские воины отбили, продолжаются бои вблизи Новомихайловки.

На Времовском направлении противник уже трижды атаковал с начала суток. Нанес удар управляемой авиационной бомбой в районе Старомайорского. Все попытки врага продвинуться вперед украинские воины отбили.

Как отмечают в Генштабе, на Ореховском направлении к трем предыдущим штурмовым действиям оккупантов добавилась еще одна вблизи Новоданиловки. Вражеская попытка продвинуться вперед успеха не имела.

На Приднепровском направлении, в районе плацдарма на левобережье Днепра, российский агрессор пытается продолжать активные действия неподалеку Крынок. Здесь с начала суток украинскими воинами уже отражено четыре вражеских штурма.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, сегодня, 31 мая, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что медленные поставки новой помощи являются самым главным на сегодня врагом.

По словам главы государства, с момента утверждения этой помощи до момента ее попадания на фронт может пройти полгода, а то и больше времени.

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