По словам президента, сейчас американского вооружения не хватает на Харьковщине.

Украина до сих пор не получила достаточного количества американского оружия для доукомплектования дополнительных подразделений, рассказал в интервью The Guardian президент Украины Владимир Зеленский.

"Новое вооружение США все еще не поступило в достаточном количестве для оснащения дополнительных украинских бригад на северо-востоке, куда продвигается Россия", - сказал президент.

Он также добавил, что Россия быстрее производит и поставляет оружие в свои боевые подразделения, чем это делает Запад.

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"Зеленский сравнил Украину с кораблем - "не тонущим", а тем, который должен добраться до места назначения целым, спасая "как можно больше жизней", - цитирует издание слова Зеленского.

Помощь Украине от США: важные новости

24 мая стало известно, что Соединенные штаты отправят Украине новую партию оружия на $275 млн. По словам госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена, выделенная ранее США "военная помощь" Украине уже "достигла линии фронта", новая будет отправлена в сжатые сроки.

По информации Defense One, другой пакет военной помощи Украине, объявленный госсекретарем США Энтони Блинкеном во время визита в Киев, частично пойдет на стимулирование оружейной промышленности Европы, в том числе и самой Украины.

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