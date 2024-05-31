Глава государства подчеркнул, что самая главная сегодня проблема - это медлительность поставки военной помощи, которая была одобрена в странах Запада ранее.

Медленные поставки новой помощи являются самым главным на сегодня врагом, потому что от момента утверждения этой помощи до момента ее попадания на фронт может пройти полгода, а то и больше времени. Об этом во время совместной пресс-конференции участников третьего саммита Украина - Северная Европа сказал президент Украины Владимир Зеленский.

В частности, у президента спросили, учитывая очень тяжелую ситуацию на поле боя, переживает ли он, что объемов помощи от стран Запада может быть слишком мало и поставки происходят слишком поздно.

"Самая сложная ситуация со временем. Самая большая проблема - это время на поставку этой техники. Потому что, вы понимаете, надо месяцы, чтобы учиться на той или иной технике, если это не артиллерийские снаряды, а например бронированные виды техники. То есть сначала месяцы учиться, потом надо еще месяцы на поставку. Вопрос во времени. Иногда ты уже можешь быть с техникой, но враг тебя толкает обратно на не такие уж защищенные позиции", - подчеркнул Зеленский. Видео дня

По его словам, Украина благодарна за решение стран Запада о предоставлении новых пакетов помощи, в том числе благодарна США за проголосованный в Конгрессе большой пакет помощи.

"Но, по этому пакету, после голосования, еще должны (быть) шаги согласования, затем поставки, а если какая-то новая техника - это тренировки и тому подобное. То есть, от момента принятия пакета до момента использования может пройти полгода и больше. И это, мне кажется, на сегодня, самый главный наш враг. Самый главный наш враг - это медленное снабжение", - сказал президент.

Помощь Запада Украине

Как сообщал УНИАН, 12 мая государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что США делают все возможное, чтобы ускорить предоставление военной помощи Украине - в том числе для создания угрозы Крыму. В Белом доме уверены, что Украина может удержать фронт.

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