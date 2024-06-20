Украинские защитники стараются контратаковать и двигаться вперед к государственной границе, отметил боец "Байкал".

Боец с позывным "Байкал" отметил, что украинские защитники стараются контратаковать и двигаться вперед к государственной границе.

Населенный пункт Липцы Харьковской области остается одной из приоритетных целей для российских оккупантов. Географическое расположение Липцы на высоте не дает врагу возможности эффективно использовать пехоту для атак, поэтому россияне ежедневно наносят по маленькому селу и окрестностям десятки разрушительных ударов авиационными бомбами. Об этом рассказал в эфире телемарафона боец 2-го отдельного отряда Центра специального назначения "Омега" позывным "Байкал".

"Липцы, как и Волчанск, остаются основной целью для российской группировки. Потому что Липцы находятся на высоте, это одна из господствующих высот на данном направлении. Конечно, российские войска подтягивают свои резервы. То есть, интенсивность боев увеличилась на данном направлении, штурмы вражеские участились, чаще работает их артиллерия. Но, в принципе, мы справляемся, даже отбиваем позиции и движемся вперед к государственной границе", - сказал военный.

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Он отметил, что географическое расположение Липцов на высоте значительно усложняет для российской группировки пехотные штурмы. "Господствующая позиция Липцов на высоте не дает им возможности эффективно применять пехоту для штурмов. Потому что штурмовать высоту чрезвычайно трудно, если пехота не закрепилась. А мы стараемся двигаться вперед, больше отбивать и контратаковать, забирать свои позиции и территории на данном направлении", - подчеркнул боец.

По его словам, чаще всего российские подразделения действуют старыми методами и не жалеют людей для атак. "Двигаются и штурмуют в лоб. Однако, есть у них некоторые более профессиональные подразделения, которые пробуют действовать малыми штурмовыми группами, но на данном направлении нам удается довольно успешно предотвращать их удары", - добавил он.

Боец отметил, из-за того, что вражеской пехоте трудно прорваться на высоту, россияне активно используют авиабомбы для ударов по Липцах. "Первое, это УАБы. Они наносят очень сильное разрушительное действие. Возможно, это уже успели заметить, россияне уже начали использовать ФАБ-3000 на данном участке. Так же они используют артиллерию, FPV-дроны", - объяснил он.

Боец добавил, что по его собственным ощущениям, по Липцам Харьковской области "40-50 КАБов по маленькому селу и по его окрестностям днем прилетают", и это очень похоже на тактику россиян с применением авиации в Авдеевке и Бахмуте.

Военный считает, что наиболее эффективным оружием против врага на участке возле Липцов были бы системы противовоздушной обороны и самолеты F-16. "Было бы очень хорошо, если бы было больше противовоздушной обороны. Но это вопрос скорее не к нашему военно-политическому руководству, а к нашим партнерам. Предоставление ими систем ПВО для того же самого Харькова или систем для противоракетной обороны на данном направлении. Потому что вражескую авиацию нужно сбивать. С их дронами непосредственно наши бойцы справляются, государство всем обеспечивает. А насчет вражеских авиабомб, конечно, была бы надежда, если бы пару Petriot поставили здесь. Мы бы легче дышали, как минимум", - констатировал он.

Война в Украине - новости, которые стоит знать

Как писал УНИАН, 20 июня появилась информация, что российская армия впервые сбросила на Украину мощную бомбу ФАБ-3000 М-54 с управляемым модулем планирования и коррекции. Об этом сообщил эксперт издания Bild Юлиан Репке со ссылкой на данные открытых источников, в частности, видео применения трехтонной бомбы по селу Липцы, которое распространили российские оккупанты в сети.

По информации американского Института изучения войны (ISW), контратаки украинских сил обороны на линии фронта заставляют российское командование подтягивать резервы в северное пограничье Харьковщины. В частности, это касается и Липцов.

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