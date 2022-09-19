Вместе с тем более 70% украинцев считают, что Запад еще не "устал" от Украины и продолжает оказывать поддержку и ожидает окончания войны на приемлемых для нашей страны условиях.

Почти 90% граждан считает, что власть не согласится на неприемлемые для Украины компромиссы с Россией.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 7 по 13 сентября.

"Лишь 5% украинцев разделяют нарратив о "предательской" власти, которая "готова и может пойти на неприемлемые для Украины компромиссы с Россией". При этом 87% украинцев считают, что власти Украины не пойдут на неприемлемые компромиссы", - отмечают социологи.

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Так, во всех регионах Украины не менее 80% респондентов считают, что власти не могут пойти на неприемлемые компромиссы (так считают от 91% на западе до 80% на востоке), и лишь 3-9% в зависимости от региона считают, что власти могут пойти на такие компромиссы.

Также, по данным опроса, только 15% украинцев верят, что Запад "устает" от Украины и хочет, чтобы Украина вела переговоры с Россией.

В то же время 73% украинцев считают, что Запад продолжает оказывать поддержку Украине и ожидает завершения войны на приемлемых для Украины условиях.

"И в этом случае мы видим в целом единство взглядов жителей разных регионов – от 67% на западе до 75% на востоке считают, что Запад продолжает активно поддерживать Украину (в то же время нарратив "раскола", что Запад "устал", разделяют 13-18% в зависимости от региона)", - говорится в пресс-релизе по результатам опроса.

Как проводился опрос

Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров среди 2 тыс. респондентов от 18 лет, которые на момент опроса проживали на территории Украины (в пределах, которые контролировались властями Украины до 24 февраля).

По словам социологов, формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 2,4% для показателей, близких к 50%; 2,1% для показателей, близких к 25%; 1,5% для показателей, близких к 10%; 1,1% - для показателей, близких к 5%.

Однако в условиях войны к указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение. В частности, из-за отключения оккупантами телефонной связи удалось опросить меньше респондентов, проживающих в оккупированных населенных пунктах, в частности 0,3%.

В то же время в КМИС подчеркнули, что полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения.