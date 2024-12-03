Под Волчанском оккупанты ведут штурмы без техники, - военный

Зато россияне стали активнее применять дроны. Это дает врагу возможность ежедневно проводить различные маневры.

Россияне начали массированные наступательные действия на Харьковщине. Ситуация на Волчанском направлении сложная, сообщил в эфире Громадського радіо Денис Гончар, штаб-сержант отдела пограничной службы бригады "Гарт".

По словам воина, присутствие врага на Волчанском направлении довольно высокое. Россияне круглосуточно обстреливают позиции украинских военных из всего имеющегося вооружения. Впрочем, успехов и продвижений враг на этом участке фронта не имеет.

На Волчанском направлении россияне стали активнее применять дроны. Это дает врагу возможность ежедневно проводить различные маневры.

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"На нашем участке ответственности это или очень большое количество дронов или попытки ДРГ. Они подкрадываются и пытаются продвигаться малыми группами. Но наши ребята встречают их как положено", - отметил Гончар.

Он также добавил, что на Волчанском направлении враг сейчас штурмует вообще без применения техники.

Война в Украине - бои на Харьковщине

Как сообщал УНИАН, на днях командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко сообщил, что украинские воины отбили вражеский штурм на Харьковщине. В частности тогда 13 бригада НГУ "Хартия" и 92 ОШБр ликвидировали 3 БМП и 45 захватчиков.

Как известно, в августе 3-я отдельная штурмовая бригада ВСУ провела наступление в Харьковской области, в результате чего был взят под контроль батальонный район обороны оккупантов, вражеские взводные, ротные опорные пункты. Бригада продвинулась вглубь фронта почти на два км. Только за четыре дня в живой силе враг потерял три сотни личного состава, значительное количество техники и вооружения разбито или поражено.

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