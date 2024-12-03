Сейчас оккупанты пытаются вернуть себе территории, с которых их выбили Силы обороны в последние недели.

Россияне не отказались от намерения выйти на дистанцию работы ствольной артиллерии по Харькову. Об этом заявил представитель бригады НГУ "Хартия" Владимир Дегтярев в эфире Киев24.

"Намерение россиян на нашем участке остается неизменным все время. Они хотят выйти на дистанцию работы ствольной артиллерии по Харькову. Это как началось в мае во время второго наступления на Харьков, так и продолжается сейчас", - сказал он.

По словам Дегтярева, больших танковых штурмов оккупанты не проводят сейчас, но работают артиллерией как по Харькову, так и по позициям наших бойцов, минометами 120 калибра и авиацией сбрасывают КАБы.

Видео дня

"Вероятно, что сейчас они пытаются вернуть себе те территории, с которых мы их выбили в последние недели", - отметил он.

Война в Украине - бои на Харьковщине

Как сообщал УНИАН, на днях командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко сообщил, что украинские воины отбили вражеский штурм на Харьковщине. В частности тогда 13 бригада НГУ "Хартия" и 92 ОШБр ликвидировали 3 БМП и 45 захватчиков.

Как известно, в августе 3-я отдельная штурмовая бригада ВСУ провела наступление в Харьковской области, в результате чего был взят под контроль батальонный район обороны оккупантов, вражеские взводные, ротные опорные пункты. Бригада продвинулась вглубь фронта почти на два км. Только за четыре дня в живой силе враг потерял три сотни личного состава, значительное количество техники и вооружения разбито или поражено.

Вас также могут заинтересовать новости: