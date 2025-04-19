Настоящее перемирие требует переговоров с оппонентом и подготовки к тому, чтобы оно вступило в силу.

Объявление Путина о "пасхальном перемирии" было внезапным, лаконичным и односторонним. Оно ярко продемонстрировало "дикий цинизм России", когда речь идет о мире.

Такое мнение высказал главный корреспондент CNN по вопросам международной безопасности Ник Патон Уолш. Он отметил, что заявление Кремля прозвучало тогда, когда в Вашингтоне заявили, что в ближайшие дни хотят получить подтверждение того, что Москва серьезно настроена на мир. Поэтому для сторонников России все выглядело как "кивок" Путина Трампу.

"Но внезапное заявление настолько пронизано практическими недостатками еще до того, как оно вышло наружу, что, скорее всего, будет просто использовано Путиным для поддержания его ложного представления о том, что Киев не хочет прекращать войну. Для украинских сил будет логистическим кошмаром внезапное, немедленное прекращение боевых действий по приказу Путина. Некоторые позиции на линии фронта могут оказаться в эпицентре ожесточенных столкновений, когда поступит этот приказ", – акцентировал Уолш.

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Большим вызовом, по его мнению, станет и дезинформация, которая запутает войска относительно соблюдения перемирия, фиксации нарушений и реакции на них. А также и относительно того, что делать, когда внезапно объявленное перемирие завершится.

Настоящее же перемирие требует переговоров с оппонентом и подготовки к тому, чтобы оно вступило в силу.

"Внезапная спешка, похоже, направлена исключительно на то, чтобы удовлетворить требования Белого дома относительно каких-то признаков того, что Россия готова прекратить боевые действия. Это, вероятно, будет подпитывать порой промосковскую трактовку конфликта со стороны Трампа. Это также может создать сложности для Украины, когда ее неизбежно обвинят в нарушении того, что Вашингтон может считать жестом доброй воли со стороны Москвы", – считает журналист.

К тому же это "риторическое и полностью одностороннее прекращение трехлетней войны", скорее всего, нанесет больше вреда роли дипломатии в будущем, чем будет способствовать ее поддержке.

"Пасхальное перемирие"

Россия в одностороннем порядке объявила о введении "пасхального перемирия" – остановке всех боев с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. На некоторых участках фронта ситуация действительно улучшилась, но бои все еще продолжаются. К тому же, РФ продолжает атаковать мирные населенные пункты. Под ударом был Херсон, а в Киеве и ряде объявляли воздушную тревогу.

ВВС сообщило, что украинские военные на фронте получили приказ прекратить огонь по российским позициям, хотя и могут открывать огонь в случае необходимости. Также защитникам надо фиксировать на фото и видео доказательства нарушений перемирия со стороны российской стороны.

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