Сибига говорит, что Украина хочет увидеть, как российские силы действительно прекратят огонь на всех направлениях.

Россия отказалась от предложения США относительно полного временного прекращения огня на 30 дней, а теперь предлагает перемирие на 30 часов.

Об этом отмечает министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

"Позиция Украины остается четкой и последовательной: еще в Джидде 11 марта мы согласились с предложением США о полном временном прекращении огня на 30 дней", - отметил он.

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При этом, как напомнил Сибига, Россия отказалась от этого предложения и с тех пор московский режим выдвигал различные условия и усилил террор против Украины, гражданских людей и гражданской инфраструктуры.

"Сейчас Путин сделал заявления о якобы готовности к прекращению огня. 30 часов вместо 30 дней. К сожалению, мы имеем значительный опыт, когда его заявления не совпадали с его действиями. Мы знаем, что его словам нельзя верить, и будем смотреть на действия", - подчеркнул Сибига.

Он отметил, что Россия в любой момент может согласиться на предложение о полном и безусловном прекращении огня сроком на 30 суток, которое уже с марта на столе.

"Мы хотим увидеть, как российские силы действительно прекратят огонь на всех направлениях. Мы также призываем всех наших партнеров и международное сообщество оставаться бдительными. Только действия демонстрируют правду, а не слова: только из-за России эта война началась и продолжается", - подчеркнул министр иностранных дел Украины.

Пасхальное перемирие Путина

Российский диктатор Владимир Путин объявил пасхальное перемирие в войне против Украины. Речь идет якобы об остановке всех боевых действий с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.

В то же время по Украине были запущены российские дроны.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что "шахэды" в украинском небе свидетельствуют об истинном отношении Путина к Пасхе и к жизням людей.

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