По словам украинского пилота, россиянами руководит пропаганда, из-за которой они ненавидят украинцев.

Россияне не могут не знать, что именно бомбят, ведь когда пилот готовится к вылету, то забивает координаты в навигатор и смотрит, куда нужно лететь. Об этом рассказал украинский пилот МиГ-29, командир авиационной эскадрильи 114-й бригады тактической авиации Иван Смеречанский в интервью "Суспільне", отвечая на вопрос о том, как он воспринял, когда увидел как в начале полномасштабной войны российские пилоты бомбят украинские города.

"Я застал начало под Харьковом - видел, как русские бомбят этот бедный город. Когда я слышу это их: "Мы не знали, что там мирное население", ну, слушайте, пилот - человек с высшим образованием. Ты же готовишься к боевому полету. Забиваешь координаты в навигатор, смотришь на карте. Видишь, что это Харьков. Мы даже обсуждали с побратимами, а что я бы сделал на их месте? Если говорить за сознательного человека. Ну сбрось ты ту бомбу за городом, скажи, что что-то не сработало. Пусть тебя посадят в тюрьму. Но лучше так, чем будешь знать, что сбросил ее на город. А рассказывать, что "мы не знали" - так не бывает. Ты каждую цель анализируешь и смотришь, куда будешь применять оружие", - объяснил военный.

По его мнению, российскими оккупантами руководит развитая пропаганда, в которую РФ вкладывает большие средства, чтобы "зомбировать людей".

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"Когда было начало полномасштабного вторжения, как им говорили: мол, там ПВО нет - летите, сбрасывайте бомбы. И для меня странно - они же видели, что тот или иной товарищ не вернулся, то есть его сбили. Так задал себе вопрос: значит, там что-то таки есть, что-то сбивает? Но это большая страна. Там пилоты между собой могут и не пересекаться. То есть ему скажут: никого не сбили, просто твой предшественник сел на другой аэродром. Ну и человек верит. Но пусть это месяц-другой работает, а дальше ты же видишь, что сбивают. Как-то им внушили, что мы - убийцы, и у них уже выработалась ненависть к нам. По-другому не знаю, как объяснить", - подчеркнул Смеречанский.

Также командир авиационной эскадрильи рассказал, как реагирует на новости, когда ликвидируют российских пилотов, причастных к ударам по гражданским объектам, к примеру, как это было с военным РФ, который участвовал в атаке по торговому центру в Кременчуге в 2022 году. Защитник считает, что такой человек этого заслуживает.

"Ты возвращаешься домой, тебя ждет жена, дети. Ты знаешь, что пустил ракету по торговому центру, по домам, по гражданским. И как ты спокойно ложишься с этим спать? Но таких совесть не мучает, они считают это нормой", - отметил военный.

В то же время Смеречанский отметил, что российские пилоты постоянно учатся, анализируют и смотрят на тактику Украины:

"Все копируют у нас: мы что-то придумали новое - они это повторили. В то же время самолеты у них гораздо мощнее, модернизированные. Сейчас они уже обучены, как правильно делать".

По его словам, в плане самолетов Россия имеет большее преимущество, ведь если украинским судам уже по 40 лет, то российским модернизированным - до 10.

"Это как автомобиль - старый и новый. Чтобы победить в гонке с новым автомобилем, надо тоже иметь новый. Поэтому в плане самолетов большее преимущество у россиян. Но у нас есть ПВО, которого они боятся. Поэтому нельзя сказать, что они господствуют в воздухе. Иначе бы спокойно залетали куда угодно на нашей территории и делали все, что им заблагорассудится", - подчеркнул командир.

Также военный ответил, какую имеет мечту как украинский командир авиационной эскадрильи:

"Если брать эскадрилью, я бы мечтал, чтобы у меня вся она была с F-22 и F-35. И чтобы таких эскадрилий было несколько по Украине. Тогда будет однозначно господство. Потому что россияне будут понимать, что мы их видим и слышим еще издалека. Вот такое я представляю будущее".

Обстрелы РФ - последние новости

Как писал УНИАН, 22 января РФ сбросила на Константиновку, что в Донецкой области, девять авиабомб за 15 минут. В результате удара один человек погиб, еще пять человек получили ранения.

Также сообщалось, что 24 января Россия атаковала Украину "шахедами". Из-за атаки известно по меньшей мере о двух погибших в Киевской области. Кроме того, РФ атаковала Львовскую область, однако все вражеские цели были уничтожены.

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