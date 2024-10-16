Украинский летчик рассказал о том, каким он помнит 24 февраля 2022 года.

Полномасштабная война застала каждого украинца в абсолютно разных ситуациях. Чего не скажешь о военных, которые могли ожидать вторжения. Подполковник Иван "Смерека" Смеречанский, командир авиационной эскадрильи 114 бригады тактической авиации рассказал, что 24 февраля он находился в Харьковской области и ему дали "готовность" на взлет:

"Я увидел собственными глазами, как начали бомбить Харьков. Я сначала думал, что это какой-то сон, что сейчас проснусь - и все будет хорошо, но, к сожалению, так не произошло".

Летчик в интервью "Укринформу" рассказал, что поднялся в небо он в 4 часа утра и видел, как бомбят аэродромы и мирное население. И добавил, что в первые дни у них была задача вывести самолеты на другой аэродром и помогать сдерживать врага в Херсонской области.

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Смеречанский признался, что отбить атаку российской авиации удалось, в частности, из-за того, что оккупанты "летели потоком с надеждой", что у ВСУ нет противовоздушной обороны.

"Основной фактор был - это то, что мы мотивированы, потому что это у нас на генетическом уровне, и мы просто защищаем свое. У них не было такой мотивации, им просто дали приказ: вот туда, вот туда надо стрелять, бомбить их. А у нас мотивация такая, что тебя дома ждет семья, поэтому ты однозначно должен защищать ее, и ты будешь идти до последнего", - признался подполковник.

По его словам, нужно еще учитывать и тот фактор, что 24 февраля 2022 года Украина имела меньше вооружения и отсутствовали западные разработки.

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Ранее УНИАН сообщал, сколько украинцев погибли в российском плену: в Минобороны обнародовали цифры.

Кроме того, боец ВСУ назвал причину проблем с мобилизацией. По его словам, люди до сих пор представляют, что армия до сих пор - это дешевая рабочая сила и так далее.

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