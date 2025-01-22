Враг ежедневно обстреливает город, где остается около 16 тысяч человек.

Российские оккупационные войска сегодня нанесли удар по Константиновке Донецкой области девятью 250-килограммовыми фугасными авиабомбами, в результате чего один человек погиб, пятеро ранены. Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

"За короткий промежуток времени утром враг сбросил на город девять 250-килограммовых фугасных авиабомб, а чуть позже атаковал беспилотником... Один человек погиб, пятеро ранены", - отмечается на его Facebook-странице.

В Офисе генерального прокурора добавили, что девять ударов по городу враг нанес в течение 15 минут.

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"Предварительно, войска государства-агрессора использовали "ФАБ-250" с модулем УМПК. В результате обстрела погиб 58-летний гражданин. Также получили телесные повреждения пятеро жителей. У них диагностированы минно-взрывные и закрытая черепно-мозговая травмы, сотрясение головного мозга, ранения туловища и конечностей", - сказано в сообщении.

Прокуратура начала досудебное расследование в уголовных производствах по фактам военных преступлений (ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

В полиции отметили, что в результате обстрела города повреждены 98 гражданских объектов: 8 многоквартирных и 18 частных домов, 25 гаражей, 18 хозяйственных помещений, 12 легковых автомобилей, кафе, два админздания, котельная, 7 линий электропередач, 6 газопроводов.

Филашкин в эфире телемарафона подчеркнул, что российская армия усилила обстрелы Донецкой области.

"Только за сутки оккупант обстрелял Донецкую область 5829 раз. Это впервые такое количество обстрелов. Очень огромное количество. 33 управляемые авиабомбы оккупант сбросил на жилые кварталы Донецкой области", - подчеркнул он.

По его словам, враг ежедневно обстреливает Константиновку, где остается около 16 тысяч человек, ствольной артиллерией, управляемыми авиабомбами.

Ситуация с наступлением РФ в Донецкой области

Народный депутат от "Слуги народа", заместитель председателя Комитета ВР по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений Руслан Горбенко считает, что в конце 2027 года Украина может потерять Донецкую область, если российские оккупанты будут продвигаться, а помощь партнеров будет недостаточной.

По его словам, идет серьезное продвижение врага в Донецкой области.

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