России не нужно, чтобы Украина вела независимую политику, подчеркнул временно исполняющий обязанности командира беларуского полка украинской армии им. Кастуся Калиновского.

Если сейчас вести мирные переговоры с РФ о границах на тех линиях, которые есть сейчас, то через несколько лет страна-агрессор восстановит силы и сделает так, чтобы украинское государство от нее зависело.

Таким мнением поделился временно исполняющий обязанности командира беларуского полка Вооруженных сил Украины им. Кастуся Калиновского Павел Шурмей (позывной "Дзядзька") в интервью online.ua. По его словам, нужно понимать, что властям России не нужно, чтобы Украина и Беларусь вели независимую политику.

"Если случится так, что Запад станет помогать на всю мощь, на все 100%, Украина может выстоять. Все переговоры о границах на тех линиях, которые сейчас, - год, три года, пять лет, десять лет, Россия восстановит свои силы и попытается сделать так, чтобы Украина зависела от нее", - предупредил воин.

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В центре внимания переговоры России и Украины - сегодня это стоит знать

4 июля главарь РФ Владимир Путин утверждал, что диалог между Москвой и Киевом насчет завершения войны может быть возобновлен на основании Стамбульских договоренностей. Позже диктатор в очередной раз потребовал, чтобы Украина отказалась от Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Киев подчеркивал, что не согласится на российские ультиматумы.

Позже историк, профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак указал на важный факт насчет переговорного процесса. По мнению историка, сейчас речь идет не об установлении мира, а о перемирии.

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