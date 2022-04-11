Также задокументировано 2 493 раненых.

В Организации Объединенных Наций за время войны уже зафиксировали более 1,8 тысячи погибших среди гражданского населения.

Об этом говорится в отчете Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

"С 4:00 утра 24 февраля 2022 года, когда началось вооруженное нападение Российской Федерации на Украину, в полночь (местного времени) 10 апреля 2022 года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) зафиксировало 4 тыс. 335 случаев гибели или ранения гражданских лиц в Украине: 1842 погибших и 2493 раненых", - говорится в отчете.

В частности, среди 1 тыс. 842 погибших: 474 мужчины, 301 женщина, 28 девочек и 50 мальчиков, а также 70 детей и 919 взрослых, пол которых еще не удалось установить.

Среди 2 тыс. 493 раненых: 287 мужчин, 216 женщин, 49 девочек и 50 мальчиков, а также 134 ребенка и 1757 взрослых, пол которых еще не удалось установить.

При этом, в Донецкой и Луганской областях: 1 тыс. 916 случаев (656 погибших и 1260 раненых). В частности, на территории, которая контролируется правительством Украины: 1 тыс. 566 случаев (583 погибших и 983 раненых), а на территории, которая оккупирована: 350 случаев (73 погибших и 277 раненых).

Кроме того, в других областях Украины (г. Киев, Черкасской, Черниговской, Харьковской, Херсонской, Киевской, Николаевской, Одесской, Сумской, Запорожской, Днепропетровской и Житомирской областях), в местах, которые находились под контролем правительства Украины на момент, когда произошли жертвы, зафиксировано 2419 случаев (1186 погибших и 1233 раненых).

Как писал УНИАН, в некоторых регионах подсчет жертв среди гражданского населения невозможен из-за минирования территории. В частности, в Бородянке массовое минирование мешает военным и правоохранителям проверить информацию о массовых захоронениях убитых российскими оккупантами.

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко также отмечает, что сейчас количество погибших в некоторых городах Донетчины, в частности, Мариуполе и Волновахе, невозможно установить.

Чтобы посчитать количество жертв в Бучанском районе, по словам министра внутренних дел Дениса Монастырского, нужно будет минимум 2 недели.

Вас также могут заинтересовать новости: