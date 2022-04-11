Также увеличилось число жертв удара по железнодорожному вокзалу Краматорска.

Сейчас количество погибших в некоторых городах Донетчины невозможно установить.

Об этом сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Сегодня в результате российских обстрелов погибли еще два человека в Донецкой области - в Угледаре и Ивановке. Четверо получили ранения: 2 в Ивановке, 1 в Славянске и 1 в Покровске", - написал Кириленко.

Также увеличилось число жертв удара по железнодорожному вокзалу Краматорска-еще 5 человек погибли и еще 5 обратились за помощью с ранениями.

"Сейчас невозможно установить количество жертв в Волновахе и Мариуполе", - добавил Кириленко.

Напомним, ВСУ эффектно уничтожили склад боеприпасов россиян на Донбассе.

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