Сейчас количество погибших в некоторых городах Донетчины невозможно установить.
Об этом сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
"Сегодня в результате российских обстрелов погибли еще два человека в Донецкой области - в Угледаре и Ивановке. Четверо получили ранения: 2 в Ивановке, 1 в Славянске и 1 в Покровске", - написал Кириленко.
Также увеличилось число жертв удара по железнодорожному вокзалу Краматорска-еще 5 человек погибли и еще 5 обратились за помощью с ранениями.
"Сейчас невозможно установить количество жертв в Волновахе и Мариуполе", - добавил Кириленко.
Напомним, ВСУ эффектно уничтожили склад боеприпасов россиян на Донбассе.