О расстрелах в подвалах и лесах рассказывают местные жители, но тел еще не находили.

Информация о массовых захоронениях убитых российскими оккупантами в Бородянке есть, но надо сначала разминировать территорию, чтобы это подтвердить или опровергнуть.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель начальника штаба командования Сухопутных войск ВСУ, бригадный генерал Александр Грузевич на брифинге.

Он отметил, что Бородянка, которую почти наполовину разрушили российские оккупанты, является обычным украинским городком, где нет воинской части.

"По нашим данным, в Бородянке есть схроны", - сказал Грузевич.

Он сослался на информацию от местного населения, которое сообщает, что во время оккупации российские войска совершали массовые расстрелы в подвалах и что вывозили людей в леса, а потом их не видели.

Бригадный генерал отметил, что для поиска этих людей нужно время, потому что территория вся заминирована.

"Надо сначала разминировать, и потом найти, подтвердить или опровергнуть эти данные. Но это пока все на словах. С этой целью созданы соответствующие группы, которые будут все исследовать, но в первую очередь мы должны расчистить территорию от оставшихся неразорвавшихся мин, снарядов. А их к большому сожалению столько, что работы очень много. Мы Бучу уже чистим почти неделю, и все есть и находим и находим, и целыми складами находим", - сказал Грузевич.

Ранее мэр Бучи Киевской области Анатолий Федорук рассказал о массовых захоронениях в городе, обнаруженные после совершенных там зверств российскими оккупантами. По словам Федорука, по состоянию на вчерашний вечер было 320 погибших гражданских, число обнаруженных тел растет с каждым днем.

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