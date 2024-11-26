Российские террористы расстреляли пятерых пленных военнослужащих ВСУ на Покровском направлении. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.
"По оперативным данным, 13 ноября 2024 года оккупанты начали штурм позиций Сил обороны Украины в районе с. Петровка Покровского района. 5 военнослужащих ВСУ, отступив, укрылись в частном доме, который через некоторое время окружил враг. Представители армии РФ взяли их в плен и безоружными заставили выйти из укрытия и лечь на землю. После этого, военные РФ из автоматического оружия расстреляли защитников", – говорится в сообщении.
Отмечается, что убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление. Сейчас проводятся неотложные следственные (розыскные) действия для установления всех обстоятельств инцидента.
Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Между тем мониторинговый проект DeepState сообщает, что казненные оккупантами пленные могли защищать Украину в составе 117 ОМБр или быть прикомандированными к ней:
"Уроды расстреляли 5 наших бойцов. По предварительной информации это ребята из 117 ОМБр или прикомандированные к ним".
Расстрел украинских военнопленных оккупантами
20 ноября стало известно, что 10 ноября 2024 года во время штурма укреплений ВСУ возле села Новодмитровка Покровского района военные РФ взяли в плен двух украинских бойцов. Оккупанты заставили пленных раздеться и под дулами автоматов провели их через лесопосадку, где расстреляли.
Ранее украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что российские террористы, вероятно, в упор расстреляли по меньшей мере двух безоружных украинских военнопленных в Курской области. Он направил письма в ООН и Международный комитет Красного креста относительно военного преступления оккупантов.