Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

Российские террористы расстреляли пятерых пленных военнослужащих ВСУ на Покровском направлении. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

"По оперативным данным, 13 ноября 2024 года оккупанты начали штурм позиций Сил обороны Украины в районе с. Петровка Покровского района. 5 военнослужащих ВСУ, отступив, укрылись в частном доме, который через некоторое время окружил враг. Представители армии РФ взяли их в плен и безоружными заставили выйти из укрытия и лечь на землю. После этого, военные РФ из автоматического оружия расстреляли защитников", – говорится в сообщении.

Отмечается, что убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление. Сейчас проводятся неотложные следственные (розыскные) действия для установления всех обстоятельств инцидента.

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Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Между тем мониторинговый проект DeepState сообщает, что казненные оккупантами пленные могли защищать Украину в составе 117 ОМБр или быть прикомандированными к ней:

"Уроды расстреляли 5 наших бойцов. По предварительной информации это ребята из 117 ОМБр или прикомандированные к ним".

Расстрел украинских военнопленных оккупантами

20 ноября стало известно, что 10 ноября 2024 года во время штурма укреплений ВСУ возле села Новодмитровка Покровского района военные РФ взяли в плен двух украинских бойцов. Оккупанты заставили пленных раздеться и под дулами автоматов провели их через лесопосадку, где расстреляли.

Ранее украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что российские террористы, вероятно, в упор расстреляли по меньшей мере двух безоружных украинских военнопленных в Курской области. Он направил письма в ООН и Международный комитет Красного креста относительно военного преступления оккупантов.

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