Проверяется информация об убийстве еще трех защитников.

Российские оккупанты расстреляли двух пленных украинских защитников на Покровском направлении. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Отмечается, что под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей.

"По оперативным данным, 10 ноября 2024 года во время штурма укреплений ВСУ возле села Новодмитровка Покровского района военные РФ взяли в плен двух украинских бойцов. После этого они заставили пленных раздеться и под дулами автоматов провели их через лесопосадку, где расстреляли", - говорится в сообщении.

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Также проверяется информация об убийстве оккупантами еще трех раненых защитников Украины на этой позиции:

"Такие действия квалифицируются как тяжкое международное преступление и грубое нарушение Женевских конвенций. Досудебное расследование проводят следователи СБУ в Донецкой и Луганской областях".

Расстрелы россиянами украинских пленных

11 ноября стало известно, что россияне казнили безоружных воинов в Курской области. Как сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец, российские войска, вероятно, в упор расстреляли по меньшей мере двух безоружных украинских военнопленных.

Ранее УНИАН сообщал, что россияне расстреляли пленных бойцов ВСУ на Покровском направлении. Эти действия являются нарушением Женевских конвенций и квалифицируются как международное преступление.

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