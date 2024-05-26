На части территории Харьковской области украинские воины ведут систему работу, чтобы выбить противников с позиций, отметили в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица".

Силы обороны Украины остановили врага на севере от Харькова и продолжают здесь выбивать россиян с позиций.

Об этом сообщил спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона, комментируя ситуацию на Харьковском направлении. "На Харьковщине Силы обороны остановили врага на направлении Стрелечья - Глубокое и успешно выбивают его как раз с тех позиций. На направлении наступление остановлено, сейчас ведется системная работа, чтобы выбить противника с позиций. Противник, конечно, имел определенный успех на направлениях Волчанском и Стрелечья - Глубокое. Он сейчас пытается насыщать эти направления техникой и живой силой, чтобы не дать Силам обороны в полной мере перехватить тактическую инициативу на поле боя", - отметил Волошин.

По его словам, враг не оставляет попыток прорвать оборону наших подразделений у Липцев, Волчанска, Тихого и Старицы. "За вчера на том направлении было осуществлено 13 боевых столкновений. Боевые действия происходили в районах населенных пунктов Нескучное и Старица. Штурмовые действия также состоялись в районе Липцев - без успеха для врага", - сообщил представитель ОСГВ "Хортица".

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Он отметил, что враг не оставляет попыток давить на Волчанск и Липцы, но благодаря нашим действиям, россияне "застряли" на дороге в Липцы и "полностью увязли" у Волчанска. На сегодня оккупационная армия пытается продолжать штурмовые действия города Волчанск пехотными подразделениями.

"Вся Харьковщина страдает, конечно, от ракетных и авиационных ударов российских террористов. Враг применяет управляемые авиационные бомбы, наносит авиаудары и ракетами по гражданской инфраструктуре и жилым массивам. Только за вчера было нанесено три ракетных удара и выпущено шесть ракет. КАБами оккупант бьет по Харькову, Дергачах, Купянску-Узловому, Волчанску, который противник, к сожалению, сравнивает с землей", - отметил Волошин.

По его данным, враг также не оставляет попыток и продолжает штурмовые действия в районе Часового Яра и окрестностей города. На том направлении продолжаются интенсивные бои, боевые действия в районе Ивановского и подступах к Часовому Яру. "Враг пытается зацепиться любой ценой за город... При штурмах враг использовал за прошедшие сутки бронетехнику. Ранее враг проводил штурмовые действия, в большинстве, с использованием малых пехотных групп и мало использовал бронетехники. Сейчас применяется уже бронетехника", - отметил Волошин.

По его словам, увеличилось количество штурмовых действий в направлении Белогоровки. "В районе Белогоровки враг не оставляет попыток прорвать наши позиции. Также российская пропаганда использует дезинформацию, что тот населенный пункт упал, что мы его сдали. Информация эта не подтверждается. Населенный пункт находится сейчас под контролем Сил обороны, и враг несет на том направлении большие потери", - подчеркнул Волошин.

В центре внимания наступление РФ - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, 10 мая Россия активизировала наступательные действия в Харьковской области. Врагу удалось захватить отдельные приграничные населенные пункты.

23 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский информировал, что через две недели после того, как российские войска пересекли границу в Харьковской области, чтобы открыть новый фронт, наступление остановилось в городе Волчанске менее чем в 10 километрах к югу от границы и в Липцах на юго-западе. По его словам, на Харьковщине россияне понесли значительные потери и увязли в уличных боях за Волчанск.

На Купянском направлении продолжаются бои в лесном массиве к северу от города, отметил главнокомандующий ВСУ. В Институте изучения войны информировали, что ВСУ отбили часть территорий на Харьковщине.

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