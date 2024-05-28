В частности, особую наступательную активность захватчики демонстрируют на Покровском направлении.

Российские захватчики с начала текущих суток усилили штурмовые действия на двух направлениях. Об этом говорится в Оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

"Враг продолжает наступательные действия. Наибольшая активность наблюдается на Покровском и Купянском направлениях. Подразделения Сил обороны мужественно сдерживают натиск оккупантов и жестко отвечают на их попытки продвинуться вперед", - говорится в сводке.

Кроме того, российские захватчики продолжают обстреливать артиллерией приграничье Черниговской и Сумской областей. В частности, враг вел огонь в направлении Покровки, Искровщины, Барановки и Большой Писаревки.

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"С начала текущих суток произошло 64 боевых столкновения", - отмечается в сводке.

По данным Генштаба, на Харьковском направлении враг атакует с применением управляемых авиационных бомб. Количество боестолкновений с начала суток на этом направлении возросло до четырех. В настоящее время продолжаются бои в районе Липцы, где оккупанты использовали семь УАБов, и Старицы. Еще четыре УАБа агрессор сбросил на Нескучное.

Кроме того, увеличилась интенсивность штурмовых действий российских захватчиков на Купянском направлении. Так, 12 раз противник атаковал позиции украинских подразделений неподалеку Синьковки, Новоселовки, Мясожаровки, Дружелюбовки и Твердохлебового. Восемь вражеских попыток продвинуться вперед украинские воины отбили. Сейчас продолжаются бои в районах Петропавловки, Степного, Новоегоровки и Невского.

Вместе с тем, на Лиманском направлении с начала суток зафиксировано восемь наступательных действий врага, семь из которых успешно отражены нашими защитниками. Потерь позиций не допущено. Вблизи Торского продолжается бой.

На Краматорском направлении оккупанты пытаются штурмовать при поддержке авиации. Активно применяют неуправляемые авиационные ракеты в районе населенного пункта Северное. Подразделения Сил обороны четыре вражеские атаки успешно отбили. Одна еще продолжается.

При этом, особенно активен противник сегодня на Покровском направлении. Интенсивность боев увеличилась почти вдвое. В настоящее время зафиксировано 15 боестолкновений. Пять из них еще продолжаются вблизи Новоалександровки, Калинового и Прогресса. Константиновку оккупанты обстреляли неуправляемыми авиационными ракетами.

На Времовском направлении враг дважды атаковал в районах Старомайорского и Раздольного. Силы обороны контролируют ситуацию.

К тому же, на Ореховском направлении сейчас три боестолкновения. Захватчики безуспешно пытались прорвать оборону украинских войск у Роботино и Малых Щербаков.

На Приднепровском направлении, на плацдармах на левом берегу Днепра, российский агрессор семь раз пытался потеснить подразделения Сил обороны неподалеку Ольговки и Новой Тягинки. Атаковал с использованием пяти УАБов, но успеха не имел. Продолжается бой возле Крынок.

"Наши воины продолжают давать отпор оккупантам, пресекают их попытки прорвать нашу линию обороны и наносят максимальные потери", - отмечается в сводке.

По данным BBC, лето в Украине только начинается и уже выглядит опасным. Украина переживает худший кризис со времен первых месяцев после полномасштабного вторжения России более двух лет назад. Сейчас Россия прилагает все усилия, чтобы нанести поражение, до того, как Украина получит новое оружие.

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