За сутки российские оккупанты совершили 26 артиллерийских обстрелов Луганщины.

Российские оккупанты пытаются полностью взять под контроль Рубежное, перекрыть трассу Лисичанск-Бахмут и захватить Северодонецк.

Об этом говорится в сводке Луганской областной военной администрации по состоянию на 8:00.

"Луганщина: артиллерийские обстрелы всей территории области. Всего 26. Россияне пытаются полностью взять под контроль город Рубежное, перекрыть трассу Лисичанск-Бахмут и взять Северодонецк - 9 обстрелов за сутки", - говорится в сводке.

За сутки в области повреждены 24 жилых дома.

Отмечается, что продолжаются бои в Белогоровке.

Как сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай, ВСУ уничтожили российских захватчиков возле Белогоровки, которые пытались переправиться через реку Северский Донец.

"Наши защитники дважды останавливали попытки россиян переправиться через реку, взорвав два понтонных моста вблизи Белогоровки", - сообщил он.

Также Гайдай отметил, что в Луганской области ситуация значительно ухудшилась, продолжаются мощные бои в Белогоровке, Камышевахе и на подступах к Северодонецку.

"Обстрелы усилились по всей линии луганского фронта. Мощные бои продолжаются в Белогоровке, Камышевахе и на подступах к Северодонецку. Ситуация значительно ухудшилась", - отметил он.

По словам Гайдая, под контролем Украины сейчас находятся Северодонецк и села громады, Лисичанск, села и города громады, Горское с селами и поселками громады, а также часть Рубежного.

"Рашисты тактику не меняют: разрушают города и только потом заходят на выжженные земли. Белогоровка сейчас сдерживает российское нашествие...", - подчеркнул Гайдай.

По его словам, в оккупированной Попасной массово исчезают люди, оккупанты ищут украинских активистов.

"Единственная дорога, которая сейчас соединяет Луганскую область с "большой землей", находится под обстрелами. Поездки слишком рискованные", - уточнил глава ОВА.

Он напомнил, что в Луганской области нет электричества, воды, газа и мобильной связи, а захваченные населенные пункты уничтожены полностью.

Как сообщал УНИАН, 11 мая стало известно, что в админцентре Луганской области - городе Северодонецк - вследствие вражеских обстрелов повреждено около 70% домов.

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