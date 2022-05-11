Из них 30% – уже непригодны для проживания.

В админцентре Луганской области - городе Северодонецк - в результате вражеских обстрелов повреждены около 70% домов.

Об этом сообщил председатель Северодонецкой городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк.

"За последние дни количество обстрелов значительно увеличилось. У нас страдают и новые кварталы, вчера горел десятиэтажный дом. Около 70% домов повреждены, среди них 30% уже непригодны для проживания", - сказал Стрюк.

Напомним, 6 мая Стрюк сообщил, что в Северодонецке повреждены 80% инфраструктурных объектов.

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