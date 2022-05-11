Водитель остался жив, но трасса остается опасной.

Российские оккупанты обстреляли гуманитарный автомобиль на трассе Лисичанск-Бахмут.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Вчера россияне умышленно обстреляли гуманитарный автомобиль. Грузовик, в котором находился только водитель, уже возвращался из Лисичанска, куда доставлял продукты для жителей. На дороге Лисичанск-Бахмут к машине прилетела вражеская мина. К счастью, водитель жив. Дорога все еще опасна", - заметил он.

Гайдай добавил, что оккупанты снова пытались захватить Рубежное, но ВСУ отбили их.

"Другие русские убийцы штурмовали Нижнее, Тошковку и Ореховое, успеха тоже не имели. Орки готовятся к наступлению на Северодонецк", - сообщил он.

Также, по его словам, россияне попали по областной спецшколе для детей с особыми потребностями в Горском, а во Врубовке разрушили шесть жилых домов и дом культуры. В Северодонецке оккупанты попали в гостиницу и жилой дом. В Рубежном повреждены три многоэтажки, в Лисичанске - две.

Напомним, Луганщина живет без коммуникаций, в свободных населенных пунктах нет света, воды, газа и мобильной связи.

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