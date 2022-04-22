Разрушения зафиксированы в нескольких районах.

Прошлой ночью российские оккупанты обстреляли Славянск. Для бомбардировок, вероятнее всего, использовались кассетные боеприпасы. Жертв нет, однако зафиксированы разрушения в нескольких районах.

Информацией об ударах рашистов поделился глава военной городской администрации Славянска Вадим Лях.

"Ночь прошла тревожно, город подвергся обстрелам. Пострадали несколько районов. Предположительно, были использованы кассетные бомбы. К счастью, жертв удалось избежать. Эвакуируемся, не останавливаемся!", — сообщил Лях на своей персональной странице на Facebook.

Глава ВГА также сообщил, что сегодня, 22 апреля, организованы эвакуационные рейсы из Славянска. Жители города могут автобусами отправиться в Днепр или Покровск.

Напомним, Славянск — далеко не единственный населенный пункт, который недавно был обстрелян. Прошлой ночью враг нанес удары по Николаеву. А Харьковищина за прошедшие сутки подверглась 50 бомбардировкам.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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