К счастью, обошлось без жертв.

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Днепропетровскую область. Удары совершили по железнодорожной инфраструктуре Новомосковского района. К счастью, никто не погиб.

О бомбардировке рассказал глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко на своей личной странице на Facebook.

"Днепропетровщина, 21 апреля, 19:55. У нас три ракетных удара по железнодорожной инфраструктуре в Новомосковском районе. Все живы. Вдребезги разбито железнодорожное полотно и контактная сеть. Пока не ясно, сможем ли возобновить движение", — написал Резниченко.

Напомним, прошлой ночью враг тоже обстреливал Днепропетровскую область. Оккупанты нанесли удары по городу Зеленодольск из реактивной системы залпового огня "Ураган". Люди и дома под бомбардировки не попали. Рашисты задели коммуникации, но их быстро починили и вернули людям свет с водой.

Важно также отметить, что в Центре противодействия дезинформации при СНБО предупреждали о возможных ударах по железнодорожной инфраструктуре в западных областях Украины. Эксперты сделали такой вывод на основе информации в пророссийских Telegram-каналах. Однако есть вероятность, что свежий "вброс" — это часть психологического давления с целью посеять панику среди жителей.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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