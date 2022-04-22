Сегодня в Харькове снаряд попал в машину, когда гражданские люди передвигались по городу.

За 21 апреля в Харьковской области зафиксировали более 50 обстрелов, в результате - погибли двое людей.

Об этом в эфире информационного телемарафона сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Если брать город Харьков и пределы области, то мы зафиксировали значительную вражескую активность, это было более 50 обстрелов из систем залпового огня "Град", "Смерч", также была артиллерия по центру города, снова Алексеевка, район Жуковского, ХТЗ, снова проспект, исключительно жилые районы и массивы. К сожалению, есть травмированные и погибшие", - сказал Синегубов.

По его словам, сегодня в Харькове снаряд попал в машину, когда гражданские люди передвигались по городу. В результате два человека погибли на месте.

Также Синегубов сообщил, что 24 территориальные общины Харьковской области все еще остаются оккупированными врагом.

"Мы сегодня говорим о 24 территориальных общинах, которые находятся под временной оккупацией. Мы свои позиции держим и даже идем на освобождение ряда населенных пунктов, однако это нелегкий и непростой путь, потому что освободить их это одна история, другая история - их удержать, что значительно сложнее", - подытожил он.

В связи с этим, мэр Харькова Игорь Терехов призвал жителей районов, которые постоянно находятся под обстрелами, принять решение об эвакуации.

"За сегодняшний день захватчики уничтожили два рынка и продолжают обстреливать жилые районы. Очень прошу вас: примите решение и сохраните свои жизни", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 21 апреля в Харькове разрушено 1 тысяча 929 жилых домов.