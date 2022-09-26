В городе Сватово Луганской области вручают повестки о мобилизации лицам, достигшим восемнадцатилетнего возраста.

Российские захватчики в рамках проведения псевдореферендума пытаются выявлять мужчин призывного возраста в Луганской и Запорожской областях для мобилизации.

Об этом говорится в Оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

"На территории Российской Федерации продолжаются мероприятия частичной мобилизации, объявленной российским военно-политическим руководством. Ростовская область закрыта на въезд и выезд. Лицам, находящимся не по месту прописки, через родственников, предписано в течение трех суток явиться. Личному составу, прибывающему в сборные пункты в Белгородской области, оглашают список, что необходимо приобрести за собственные средства, в частности, это теплая одежда", - говорится в сводке.

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Также указанные мероприятия противник проводит на временно оккупированных территориях Украины. В частности, с 24 сентября этого года, в Севастополе, на базе автомобильного батальона Черноморского флота, начата подготовка отмобилизованных.

"В городе Сватово Луганской области вручают повестки о мобилизации лицам, достигшим восемнадцатилетнего возраста. Отдельных граждан, водителей грузовиков, сразу отправляют в воинские части", - говорится в сводке.

В то же время противник пытается реализовать объявленный незаконный "референдум" на временно занятых территориях Украины. Так, в населенных пунктах Запорожской области, представители оккупационной власти вместе с вооруженными российскими военными, осуществляют поквартирные обходы, заставляя местных жителей к участию в так называемом "референдуме". К тому же такие обходы имеют целью и выявление мужчин. Такие же меры враг осуществляет и в населенных пунктах Луганской области.

Мобилизация в России: что известно

Как сообщал УНИАН, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о мобилизации российских военнослужащих, находящихся в запасе. Министр обороны РФ Сергей Шойгу тогда заявил, что мобилизовать планируют около 300 тысяч человек.

В британской разведке считают, что России придется решать логистические и административные проблемы, чтобы собрать 300 тыс. военнослужащих, которые вряд ли станут боеспособными в течение месяцев.

Эксперты отмечают, что даже эта ограниченная мобилизация будет очень непопулярной среди части российского населения, и Путин берет на себя значительный политический риск в надежде создать необходимую боевую мощь. Также отмечается, что этот шаг фактически является признанием, что Россия исчерпала запас добровольцев, которые готовы воевать в Украине.

По сообщению Генштаба ВСУ, в Севастополе российские оккупанты вручили мужчинам призывного возраста около тысячи повесток.

25 сентября сразу в нескольких регионах России начались массовые протесты против мобилизации, в частности, в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Якутии. По сообщениям СМИ, основной состав протестующих составляли женщины – матери и жены мужчин, которым пришли мобилизационные повестки.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявляет, что принуждение граждан к войне на украинских оккупированных территориях является попыткой масштабной зачистки от нелояльного населения со стороны Москвы.

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