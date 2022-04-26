Украинским военнопленным, в частности, ломают ноги и руки.

Украинских военнопленных вывозят в РФ, где пытают для "выбивания информации".

Как сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины, россияне продолжают грубо нарушать международные правила обращения с военнопленными.

"Пытки украинских мужчин и женщин поставлены на поток и продолжаются даже на территории РФ, куда их вывозят для "выбивания информации", - отметили в ведомстве.

Об этом свидетельствует перехваченный СБУ телефонный разговор российского оккупанта, который сейчас находится в Украине, с его знакомой-сотрудницей спецслужб РФ.

Мужчина рассказал о двух задержанных людях, которые не сообщили никакой информации, несмотря на пытки.

Его собеседница называет пытки украинских военных "приемом".

По ее словам, военнопленные после "приема" едут со сломанными ногами и руками.

"Ну, весело, там весело", - говорит женщина.

В СБУ выразили надежду, что ей не будет так "весело", когда она будет рассказывать о совершенных преступлениях на международном трибунале.

Как сообщал УНИАН, в нарушение Женевской конвенции 1949 года, страна-оккупант удерживает пленных украинских воинов в колониях общего режима не осуществив перепрофилирования тюрем в лагеря для военнопленных.

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