Украинских военнопленных вывозят в РФ, где пытают для "выбивания информации".
Как сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины, россияне продолжают грубо нарушать международные правила обращения с военнопленными.
"Пытки украинских мужчин и женщин поставлены на поток и продолжаются даже на территории РФ, куда их вывозят для "выбивания информации", - отметили в ведомстве.
Об этом свидетельствует перехваченный СБУ телефонный разговор российского оккупанта, который сейчас находится в Украине, с его знакомой-сотрудницей спецслужб РФ.
Мужчина рассказал о двух задержанных людях, которые не сообщили никакой информации, несмотря на пытки.
Его собеседница называет пытки украинских военных "приемом".
По ее словам, военнопленные после "приема" едут со сломанными ногами и руками.
"Ну, весело, там весело", - говорит женщина.
В СБУ выразили надежду, что ей не будет так "весело", когда она будет рассказывать о совершенных преступлениях на международном трибунале.
Как сообщал УНИАН, в нарушение Женевской конвенции 1949 года, страна-оккупант удерживает пленных украинских воинов в колониях общего режима не осуществив перепрофилирования тюрем в лагеря для военнопленных.