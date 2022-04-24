Денисова отмечает, что практика принудительного донорства была распространена в нацистских концлагерях.

В Государственной думе РФ предлагают заставить пленных украинских военнослужащих сдавать кровь для раненых оккупантов.

Об этом в своем Telegram-канале написала уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Она подчеркнула, что Россия нарушает права военнопленных.

"В Госдуме России предлагают заставить пленных украинских военных сдавать кровь для раненых оккупантов... Такая практика принудительного донорства была распространена в нацистских концлагерях. Выжившие заключенные Бухенвальда вспоминали, что у них брали кровь для солдат Вермахта. При этом людей морили голодом и заставляли работать", – написала Денисова.

Омбудсмен подчеркнула, что Россия грубо нарушает статью 26 Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

"Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть эти факты нарушений прав военнопленных Вооруженных сил Украины", – говорится в сообщении.

Напомним, накануне состоялся шестой обмен пленными из РФ. Домой вернулись 19 украинцев: 10 военных и 9 гражданских.

В русском плену сейчас находятся около тысячи гражданских украинцев, половина из которых женщины, и 700 военных. Украина требует от РФ отпустить и передать украинской стороне гражданских без всяких условий.

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