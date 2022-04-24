Это нарушение Женевской конвенции.

В нарушение Женевской конвенции 1949 года, страна-оккупант удерживает пленных украинских воинов в колониях общего режима, не осуществив перепрофилирование тюрем в лагеря для военнопленных.

Об этом заявила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

По ее данным, военнопленные Вооруженных Сил Украины находятся в колониях общего режима в Ростовской области. Для этого оккупанты расселили сразу два пенитенциарных учреждения на юге России: колонию общего режима № 1 в городе Зверево, а также № 12 В Каменске-Шахтинском вблизи российско-украинской границы.

"Полтора месяца назад оттуда выселили удерживаемых лиц в колонию № 10 Ростова-на-Дону, где заключенные теперь спят в три смены. А учреждения в Каменске-Шахтинском и Зверево теперь наполняются захваченными в плен украинскими солдатами. Их охраняют сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний РФ и заключенные, которых оставили на подсобных работах", - отметила Денисова.

Омбудсмен подчеркнула, что правила обращения с пленными регламентируются соответствующей Конвенцией и дополнительными протоколами к ней, принятым в 1977 и 2005 году. РФ в 2019 году денонсировала протоколы 1 и 2 к Конвенции. Несмотря на это страна-оккупант обязана выполнять принципы, изложенные в тексте Конвенции об обращении с военнопленными по состоянию на 1949 год.

Согласно Конвенции, военнопленные, которые были захвачены в зоне боевых действий, должны в короткий срок быть эвакуированы в лагеря. Они должны быть расположены на достаточном расстоянии от опасной зоны. Условия пребывания в этих лагерях должны быть не менее благоприятными, чем условия, которыми пользуются войска, удерживающие пленных.

Денисова обращается к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину с требованием учесть эти факты нарушения Россией прав граждан Украины.

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