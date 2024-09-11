Продвижение оккупантов остановлено, но они продолжают атаковать.

Бойцам Сил обороны удалось остановить продвижение оккупантов направлении города Селидово, но сами штурмы не прекращаются. Об этом в комментарии LIGA.net рассказал офицер бригады Нацгвардии оперативного назначения "Кара-Даг" Виталий Миловидов.

По его словам, прошло уже больше недели, как бойцы "Кара-Дага" остановили продвижение россиян на Селидовском участке. Россияне стали осторожнее и уже не так открыто перемещаются, поскольку здесь удачно работает украинская артиллерия и FPV-дроны.

Сейчас нацгвардейцы пытаются держать захватчиков подальше от рубежей пехоты, снижая количество контактных боев. Однако россияне все равно "штурмуют почти до последнего".

Видео дня

"Сказать, что они где-то получили по зубам и откатились назад – такой практики у них совсем нет. Там противотанковый ров, который возле шахты "Котляревская", в окрестностях Селидово, он уже засыпан просто трупами, и они через них лезут, и просто ходят один по одному. Ужасная картина", – рассказал офицер.

Также показательным является отсутствие военной техники у россиян на этом направлении. Ее привлечения фиксируется в единичных случаях, но РФ начинает применять больше управляемых авиабомб, а также не пренебрегает бить высокоточным оружием по украинским позициям, которые физически не могут пройти.

По словам офицера, в последние дни россияне стали осторожнее и меньше накапливаются в большие группы для штурмов. Миловидов не считает, что у врага закончились солдаты: просто оккупанты сделали передышку для подбора более действенной тактики.

Ситуация на фронте: последние новости

Как писал УНИАН, на второй месяц Курской операции оккупанты развернули действия, схожие с тем, что можно назвать контрнаступлением. По словам военного обозревателя Александра Коваленко, враг собрал здесь более 35 тыс. человек личного состава и пошел в атаку сразу с четырех направлений.

Также мы рассказывали, что оккупанты рвутся к селу Константиновка, лежащем на трассе Марьинка – Угледар. Его захват облегчит россиянам логистику для атаки на сам Угледар.

Вас также могут заинтересовать новости: