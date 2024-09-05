По данным аналитиков, российское командование переключило свое внимание с непосредственного наступления на Покровск на продвижение к Селидову.

Сотни украинских военных из четырех бригад пытаются удержать уязвимый выступ к югу от Покровска и город Селидово, несмотря на критическую угрозу оказаться в окружении. Как пишет аналитик Forbes Дэвид Экс, об этой угрозе известно уже некоторое время, и военные эксперты советовали украинцам отступить с этого участка, чтобы избежать окружения, отрезания и уничтожения.

"Но украинцы в этом районе еще не готовы к отступлению. В среду они вступили в жестокую перестрелку на ключевом автомобильном и железнодорожном перекрестке между опорным пунктом и основным украинским сектором на севере - и одержали победу", - пишет аналитик.

Он отмечает, что россияне изо всех сил пытаются прорваться в Селидово, который является опорным пунктом линии фронта между Покровском и Украинском.

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Как объясняет аналитик, захват Селидово крайне важен для обеих сторон. Пока украинцы держатся на юге, они представляют угрозу для левого фланга российской 2-й общевойсковой армии и 90-й танковой дивизии - основных частей местной российской группировки войск, которые движутся к Покровску.

По информации Центра оборонных стратегий, за последнюю неделю российское командование переключило свое внимание с непосредственного наступления на Покровск на продвижение к Селидову и прилегающим районам на востоке и юго-востоке. И если они добьются успеха, это позволит им продвинуться дальше на Покровск и обезопасить левый фланг сил, наступающих с юга.

В то же время украинские Силы обороны пытаются сделать так, чтобы россиянам это не удалось, и борются за сохранение выступа к югу от Покровска, чтобы сохранить угрозу левому флангу россиян.

"Украинцы явно не хотят терять дороги и рельсы, соединяющие Покровск с Селидовом, с Украинском и с прилегающим выступом - до тех пор, пока они продолжают активно сражаться за Покровск, а не только планируют отступление… По крайней мере, на данный момент украинские позиции целы, а дороги, соединяющие их, свободны. Пока что Покровск держится, как и весь южный фронт", - отмечает Forbes.

Покровск - последние новости

По мнению военного эксперта Ивана Ступака, бои и первые штурмы российских оккупантов города Покровск могут начаться уже в ближайшее время.

Приэтом полковник ВСУ в запасе Роман Свитан поделился мнением, что у россиян на фронте основная задача - это не захват города Покровск в Донецкой области. Он считает, что этот населенный пункт необходим противнику, чтобы выполнить главную задачу - вытеснить наш гарнизон из Угледара, потому что угледарский выступ для врагов, "как кость в горле".

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