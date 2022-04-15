Штурмовать Харьков генералы Путина отправляют солдат из самых депрессивных регионов России, обещая им квартиры.

Украинские военные разбили 25-километровую колонну российской техники, которая направлялась атаковать Харьков. На обочине лежит не менее 800 трупов оккупантов.

Об этом сообщил однокурсник президента РФ Владимира Путина, американский журналист и военный аналитик Юрий Швец.

Он поделился аудиозаписью с подтверждением ситуации на Харьковщине, полученной из проверенных личных источников.

В аудиозаписи говорится о больших потерях оккупантов на Харьковском направлении.

"25 километров: сотни разбитых танков, бронетранспортеров, машин с пехотой, бензовозов...насчитали 800 трупов, которые только позавчера вышли захватывать город", – сообщил свидетель.

В то же время он добавляет, что погибших значительно больше, ведь большое количество сгорело заживо в уничтоженной технике.

В подразделениях, которым удалось спастись, ситуация тоже тяжелая. Оккупанты деморализованы и отказываются воевать. Солдатам угрожают заключением, но те готовы отсидеть пять лет, лишь бы остаться в живых.

"Просто они поняли, что зайти в Харьков означает, что ты труп, однозначно. От тебя останутся одни черви", – добавляет свидетель.

Штурмовать Харьков отправляют в основном жителей отдаленных частей России. Речь идет о населении республики Тыва и Ханты-Мансийского автономного округа. Им пообещали предоставить квартиры за участие в боевых действиях.

Ранее экс-разведчик КГБ, бывший однокурсник президента РФ Владимира Путина Юрий Швец поставил "диагноз" президенту России, что развязала войну против Украины.

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