Украинским защитникам оставалось совсем немного, чтобы освободить от оккупантов Харьков и область.

Вооруженные силы Украины на Харьковщине почти дошли до границы с Россией. Чтобы этого не допустить, российские военные усилили обстрелы.

Об этом отметила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире информационного телемарафона.

По ее словам, украинским защитникам оставалось совсем немного, чтобы освободить от оккупантов Харьков и область.

"Оставалось немного Вооруженным силам Украины для того, чтобы выйти на государственную границу в Харьковской области, чтобы и Харьков и область были победоносно освобождены от врага", – отметила Маляр.

Чтобы этому помешать, по словам Маляр, рашисты сейчас прилагают максимальные усилия, усиливая обстрелы.

"Говорить о перспективах и прогнозах – это дело неблагодарное, потому что точный прогноз в войне давать нельзя. Динамичная ситуация меняется каждые полчаса, и любая информация теряет актуальность очень быстро. Единственное, что можно говорить – то, что продолжается активная фаза войны в Украине и безопасного места в стране нет", – отметила Маляр.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов считает, что на сегодня ожидать наступление оккупантов на Харьков не стоит.

"Ожидать наступления на Харьков на сегодняшний день не стоит. Все, на что оказались способны российские силы - они подсобрали резерв и оттеснили нас от государственной границы. Далее наступление российских войск было остановлено, и на сегодняшний день там идут позиционные бои. И мы все оборонительные рубежи держим", - отметил эксперт.

Однако, по его словам, теперь российская артиллерия может доставать до окраин Харькова, но дальнейшего продвижения вряд ли следует ожидать, потому что больше резервов у РФ нет.

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