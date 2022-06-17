В результате обстрелов в городе зафиксированы первые случаи гибели мирных жителей.

Славянск готовится к наступлению оккупантов, которое ожидается "со дня на день".

Об этом заявил мэр города Вадим Лях.

"Судя по заявлениям российской стороны, наступление противника на Славянск и Краматорск ожидается со дня на день. Линия фронта выстроилась непосредственно по реке Северский Донец, и это тревожит жителей города", - сказал Лях в эфире телемарафона.

Он добавил, что в результате обстрелов в городе зафиксированы первые случаи гибели мирных жителей.

"Соседние поселки уже подвергаются артобстрелам", - отметил мэр Славянска.

Напомним, российские оккупанты нанесли авиаудар по Бахмуту. Взрывная волна выбила стекла во многих жилых домах, в некоторых из них заклинило железные входные двери – жильцы остались заблокированы внутри. Улицы города усеяны разбитыми стеклами.

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