Все задержанные были переданы Службе безопасности Украины для проведения дальнейших проверок.

С 24 февраля на территории Украины полицейские разоблачили 486 человек, причастных к диверсионной деятельности.

Об этом сообщается в Telegram-канале Национальной полиции Украины.

"Невозможно понять лиц, которые помогают врагу. Да и не хочется даже думать об их мотивации. Они будут отвечать за свою измену", - отметили в полиции.

Отмечается, что в течение 28 марта полицейские задержали пять человек, которые собирали информацию для российских оккупантов и поддерживали врага.

Так, в Кировоградской области во время проверки в телефоне местного жителя обнаружили переписку о местах поражения ракетами различных объектов в Украине и фото топографических карт местности города Кропивницкого и его окрестностей.

Также на Львовщине задержали уроженца Симферополя, причастного к диверсионной и деструктивной деятельности на территории области.

В Днепропетровской области полицейские выявили троих граждан, которые собирали фотографии зданий, сооружений, блокпостов и волонтерских центров, а также коммуницировали через мессенджеры с представителями страны-агрессора.

Все задержанные были переданы Службе безопасности Украины для проведения дальнейших проверок.

"В целом с 24 февраля на территории государства полицейские разоблачили 486 лиц, причастных к диверсионной деятельности", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Генштабе ВСУ предупредили, как в Киев пытаются проникнуть диверсанты.